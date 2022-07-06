На сайте районной администрации сообщается, что с 5 июля размер взимаемой платы составит от 100 до 500 рублей.

Транспортные средства смогут размещаться только на оборудованной парковке.

Голубые озера близ деревни Кондуки стали одной из главных достопримечательностей Тульской области. Они расположены в 80 км от Тулы и в 230 км от Москвы. Комплекс находится на месте бывшего Ушаковского разреза. Его общая площадь составляет 1289,2 га. На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров. Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза представляют собой группу затопленных карьеров. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы.

Ранее сообщалось, что разработана концепция развития туристской территории "Романцевские горы" ("Кондуки") в рамках развития экотуризма. В частности, запланировано строительство гостиниц категории три и четыре звезды, а также создание глэмпингов, спа-комплексов, экопарка. Это позволит увеличить турпоток к 2026 году до 500 тыс. человек.

Предварительный объем инвестиций в развитие территории к 2026 году оценивается в 4,39 млрд рублей.

Проект по развитию особо охраняемой природной территории "Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки") в 2020 году стал победителем конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма Агентства стратегических инициатив. Для реализации первого этапа благоустройства правительство Тульской области выделило 28 млн рублей.