"Центральным событием станет обряд "Нарзанная свадьба". Пары с разным стажем совместной жизни и молодожены пройдут по красной дорожке через "нарзанное облако", — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

По его словам, в память о проведенном в Кисловодске праздничном дне влюбленным парам вручат свидетельства "Обрученные нарзаном".

"Обручиться" в Кисловодске смогут все желающие". А ещё в город приедет экс-мисс Вселенная, телеведущая Оксана Федорова. Состоится большой праздничный концерт с участием артистов из Москвы и Санкт-Петербурга", — отметил глава города.

Кроме того, будет заложен первый камень памятника семье. Откроется выставка петербургских художников. Будет разыграна путевка в санаторий, добавил он.