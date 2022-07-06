"За первое полугодие курорт уже посетили более 3 млн туристов. С мая по сентябрь включительно Сочи планирует принять около 4,5 млн гостей. В июле мы прогнозируем среднюю загрузку средств размещения порядка 90%, а в августе — 95%", — сказала она на рабочем совещании в мэрии в среду.

По словам Петуховой, в высокий курортный сезон гостей принимают более 2,6 тыс. объектов размещения с фондом 92 тыс. 206 номеров. На сегодняшний день на территории Сочи единовременно отдыхают 184 тыс. человек.

Петухова подчеркнула, что особое внимание на курорте сейчас уделяется безопасности. "В городе усилены совместные наряды патрулирования на пляжах и набережных, а также на гостевых маршрутах", — отметила она.