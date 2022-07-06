"По состоянию на 6 июля, перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска Верхний Ларс ожидают выезда из России 1,5 тыс. автомобилей. Гражданам, планирующим поездку в Грузию, необходимо учитывать эту информацию", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным ведомства, несмотря на то, что проектной мощностью пункта предусмотрено перемещение 200 автомобилей в сутки, "фактически таможенники пропускают в десять раз больше транспортных средств".

"За последние сутки через Верхний Ларс из России выехали 1273 машины, въехали — 902 машины. Обращаем внимание, что, несмотря на работу таможни в усиленном режиме, очередь перед пунктом пропуска не сокращается и беспрерывно пополняется вновь подъезжающими авто", — констатирует пресс-служба.

В ФТС считают, что образование очередей "связано с тем, что 18 мая сняты ограничения на перемещение физических лиц в Грузию, а также с сезоном отпусков".

"Актуальная информация о ситуации перед пунктом пропуска размещена на сайте Северо-Кавказского таможенного управления", — добавили в ведомстве.