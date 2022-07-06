Гостинца разместится в историческом здании площадью 9 тыс. кв. метров. Отель будет рассчитан на 120 номеров. Продажи номеров в новом отеле начнутся зимой 2023 года.

Помимо номерного фонда, запланировано строительство коммерческих помещений: ресторана, SPA-комплекса с бассейном, коворкинга и бара.

Отмечается, что проект реализуется силами бизнес-партнера на основании договоров комплексного сопровождения проекта и франшизы. Собственник проекта и Becar заключили договор на оказание консалтинговых услуг, остальные договоры, как уточняет пресс-служба, будут подписаны в ближайшее время. Инвестиции в проект не раскрываются.

"Развитие внутреннего туризма стало стремительно набирать обороты в последние несколько лет, а особенно — в последние два года. При этом многие путешественники — это представители молодого поколения. Молодежь предпочитает цифровые гостиницы, которых пока не так много в регионах. Псков, который в последнее время стал Меккой для внутреннего туризма, входит в "Серебряное ожерелье России". В городе наблюдается недостаток номерного фонда, поэтому мы уверены, что новый гостиничный объект будет пользоваться спросом как у инвесторов, так и у гостей", — приводятся в сообщении слова вице-президента Becar Asset Management Ольги Шарыгиной.

В 2021 году компания открыла аналогичный отель в Москве.

Becar Asset Management Group основана в 1992 году, является инвестиционной компанией на рынке недвижимости. В портфеле группы — проекты в России, США, Великобритании и ОАЭ.