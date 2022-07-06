"В Россию из Италии вернулись предметы с выставки, посвященной Василию Кандинскому. 49 произведений были представлены на выставке "Василий Кандинский — от фигуративного искусства к абстрактному". Она проходила в музее Палаццо Роверелла в Ровиго", — сообщила министр в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что в выставке участвовали экспонаты из фондов Русского музея, из Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С.Пушкина, из Краснодарского художественного музея им. Ф.А.Коваленко, из Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, из Тюменского музейно-просветительского объединения и Астраханской картинной галереи им. П.М.Догадина. А также работы из частной Петербургской галереи KGallery.

"Важной частью экспозиции были иконы, лубочные картинки и образцы русского народного искусства из Русского музея", — отметила министр.