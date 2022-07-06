По словам мужчины, на спуске с горы Фишт он поскользнулся, и его стопа застряла между двух камней. "В лагере члены группы помогли пострадавшему зафиксировать ногу бинтовой повязкой, на протяжении нескольких часов прикладывали к поврежденной конечности "холод", но на следующий день отёк с голеностопа так и не ушел, наступать на ногу было по-прежнему больно, поэтому решили обратиться за помощью к спасателям", — говорится в сообщении.

Сотовая связь в этом районе отсутствует, поэтому информацию о происшествии передали спасателям Адыгейского филиала ЮРПСО по радиостанции сотрудников Кавказского биосферного заповедника.

"Сотрудники ЮРПСО оказали пострадавшему первую помощь, зафиксировав поврежденную ногу вакуумной шиной. Приземлившись на базе Южного РПСО МЧС России в городе Сочи, спасатели передали туриста врачам скорой помощи", — отмечает пресс-служба.