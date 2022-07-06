"В Веневе проведена комплексная работа по восстановлению исторического ядра города. Благоустроена территория, построен сквер с туристско-информационным центром и выставочным залом. Завершается проектирование краеведческого музея — одного из старейших гражданских зданий XVII века", — говорится в сообщении.

Также завершены работы по восстановлению объекта культурного наследия Николаевской колокольни, которые начались в 2016 году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

"Сегодня Николаевская колокольня — это действующий объект. На первом этаже расположен молельный зал, на ярусах выше — музей, смотровая площадка и звонница", — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в рамках национального проекта "Культура" в Веневе открылся виртуальный концертный зал.

Он оснащен световым и проекционным оборудованием для трансляций. В нем будут транслировать программы для детей и семейного просмотра, тифлоконцерты для слабовидящих людей, спектакли и концерты ведущих мировых и отечественных исполнителей.

В самых ближайших планах — строительство нового центра культурного развития в Веневе, что расширит палитру культурного досуга жителей и гостей города, говорится в сообщении.

Венев был основан в XVI веке, расположен на северо-востоке Тульской области.

Николаевская колокольня высотою около 80 метров располагается на Красной площади Венева. Предположительно, в основу проекта были положены работы известного русского зодчего Василия Баженова, либо круга его учеников. Строительство колокольни началось в 1801 году и продлилось почти 60 лет. Здание церкви Николая Чудотворца не сохранилось, его взорвали в 1952 году. Колокольня видна из любой точки Венева и прилегающих к нему районов.