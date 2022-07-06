В управляющей железными дорогами компании SNCF сообщили, что пришлось отменить почти 80% высокоскоростных электропоездов. Движение железнодорожного транспорта нарушено, в частности, в Парижском регионе.

Члены профсоюзов транспортников объявили однодневную забастовку с требованием увеличения зарплат на фоне роста цен. Представители профсоюзов и руководство SNCF позже в среду проведут встречу для урегулирования разногласий.

Французам и иностранным туристам рекомендуют по возможности отказаться от поездок.

Во Франции 7 июля начинаются школьные каникулы, накануне многие семьи отправляются отдыхать, поэтому вокзалы и аэропорты бывают переполнены, даже когда нет забастовок.

К железнодорожникам позже на этой неделе могут присоединиться сотрудники парижских аэропортов. Их профсоюзы объявили о планах провести забастовку 8-10 июля, в частности, в международном аэропорту Шарль-де-Голль. Они также недовольны условиями оплаты труда.