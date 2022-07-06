Выставка-ярмарка откроется в родном селе писателя, актера и режиссера Василия Шукшина 23 июля. Свои работы представят 22 представителя республик Алтай и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Брянской, Новосибирской и Томской областей.

Как отмечают в министерстве культуры региона, произведения этих народных мастеров не вписываются в существующие традиции и каноны профессионального искусства. Посетители выставки увидят текстильных кукол, свечи из пчелиного воска, этнические маски, сумки и украшения из кожи, почтовые открытки и расписные почтовые ящики, металлические скульптуры, изделия из войлока и меха, дизайнерские скворечники, украшения из битого фарфора и арт-лопаты, керамические изделия в технике пеленания берестой, джутовую филигрань, картины из птичьего пера и другие необычные изделия.

Учредителями и организаторами выставки-ярмарки выступают Государственный российский дом народного творчества имени Василия Поленова, министерство культуры Алтайского края, Алтайский государственный Дом народного творчества, сказано в сообщении.