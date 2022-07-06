По данным городской комиссии по здравоохранению, новая вспышка заболеваемости в Шанхае связана с работой караоке-бара, в котором среди сотрудников и клиентов не соблюдались меры безопасности. В связи с этим все аналогичные заведения будут временно закрыты, а жители будут вынуждены снова массово сдавать тесты на коронавирус. В городе только недавно закончился строгий локдаун, во время которого миллионы жителей не могли покидать свои дома на протяжении нескольких недель.

В Пекине продолжается массовое тестирование после обнаружения в середине июня 228 новых случаев заболевания, связанных с ночным клубом Heaven Supermarket. Как минимум один жилой комплекс в районе Шуньи, в котором проживают многие иностранные граждане, остается закрытым. Комплекс огражден стальным забором, и жители не имеют права покидать его территорию.

В городе Сиань со среды рестораны смогут работать только на вынос, а общественные развлекательные места закроются как минимум на неделю. При этом супермаркеты, офисы и публичный транспорт продолжат работать в обычном режиме. В Сиане, как и в других городах, продолжат проводить массовые тесты на заболевание.

В Макао на карантин закрыли отель Grand Lisboa после того, как в нем обнаружили случаи заболевания коронавирусом. Также несколько жилых и коммерческих центров, где проживают около 650 тыс. человек, были обозначены как "красные зоны". Власти распорядились закрыть большинство заведений Макао, сделав исключение для казино, которые являются основным источником дохода для острова. Также на этой неделе все жители острова должны будут сдать три теста на коронавирус.

Эта вспышка является крупнейшей в Макао с начала пандемии. С середины июня на острове было обнаружено более 900 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка заболеваемости наблюдается и в Гонконге. За последние семь дней в городе в среднем выявляли по 2 тыс. случаев заболевания ежедневно. В среду глава администрации Гонконга Джон Ли заявил, что город не будет "жить с коронавирусом", однако власти рассматривают различные опции ослабления мер, например, сокращение карантина для прибывающих путешественников.

В материковом Китае в среду было выявлено 353 случая заражения коронавирусом, из которых 241 не имеют симптомов заболевания. При этом 24 случая было выявлено в Шанхае и всего пять — в Пекине.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 226 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 5,2 тыс. человек умерли от последствий заболевания.