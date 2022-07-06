"Я провел очень продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за всю поддержку, оказываемую его правительством для преодоления прошлых вызовов, и запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку, для преодоления текущих экономических проблем", — сообщил Раджапакса у себя в Twitter.

Он также попросил Путина возобновить рейсы "Аэрофлота" в страну.

Лидеры согласились усилить двустороннее сотрудничество в туристическом, торговом и культурном секторах, отметил президент Шри-Ланки.

В начале июня самолет Airbus A330-300 авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Москвы в Коломбо, однако обратный вылет по расписанию не состоялся. Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий лайнеру покидать Шри-Ланку. Жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS. По данным портала Airfleets, задержанный A330 "Аэрофлота" в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах. 6 июня суд Шри-Ланки приостановил действие постановления, запрещающего A330 "Аэрофлота" вылететь из Коломбо. Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором.

"Аэрофлот" после этого сообщил, что приостанавливает выполнение рейсов в Коломбо "в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку". Продажа билетов на рейсы была закрыта.

После начала военной операции РФ на Украине страны Запада обязали своих лизингодателей вернуть из России предоставленные в аренду лайнеры. За этим последовали массовые аресты авиатехники российских авиакомпаний за рубежом. Росавиация рекомендовала приостановить международные рейсы с использованием самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний и зарегистрированных не в РФ.

Шри-Ланка в последние месяцы переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость. В настоящее время там почти нет бензина, наблюдается нехватка других видов топлива, импортного продовольствия и лекарств.