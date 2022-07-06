"Мы зафиксировали первый в этом году "красный прилив" у берегов Приморья. Это явление отмечено в бухте Парис острова Русский, а также в бухте Золотой Рог, в районе набережной Цесаревича во Владивостоке. Ноктилюка, другое название — ночесветка, не опасна, не вырабатывает токсинов", — сказала Орлова.

"Красный прилив" зафиксирован несколько позже обычного из-за метеорологических особенностей этого года. Ранее специалисты фиксировали ноктилюку в акватории Приморья, но в малой концентрации.

Продолжительное, сильное цветение микроводорослей может привести к дефициту кислорода в морской воде, однако в Приморье это нечастое явление.

Цветение микроводорослей, в зависимости от вида, может окрашивать воду в розовый, красный, золотистый, белый цвета.

Центр коллективного пользования "Морской биобанк", созданный на базе "Национального научного центра морской биологии" Дальневосточного отделения РАН, занимается мониторингом микроводорослей, в том числе видов, которые могут продуцировать опасные соединения.

На Камчатке в конце сентября 2020 года местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

Одной из приоритетных версий явления ученые называли так называемый "красный прилив" — опасное явление, вызванное скоплением микроскопических водорослей, выделяющих токсины.

Позднее вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной массовой гибели животных на Камчатке стали природные факторы — воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом.

В конце июня микроводоросли, которые могут продуцировать опасные фикотоксины, были обнаружены в пробах морской воды, взятых в акватории Камчатки, но их концентрация не представляет угрозы.