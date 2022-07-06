"Большинство туроператоров отмечают оживленный спрос на автобусные туры в Анапу, однако массовой популярности они не снискали. Между тем, некоторые туркомпании планируют ставить дополнительные рейсы на курорт, поскольку у них спрос превысил ожидания. В свою очередь, автобусные туры в Крым не пользуются большим спросом: не исключено, что в туркомпаниях сократят количество рейсов на полуостров", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, автобусные туры в Анапу стали востребованы не на старте сезона, а к середине лета: в некоторых туркомпаниях спрос на направление на определенные даты превысил предложение.

"Между тем, другие участники туристического рынка называют проект автобусной перевозки на курорты юга России скорее маркетинговым экспериментом, при этом довольно успешным", — пояснила эксперт.

По данным туроператоров, на автобусные туры приходится доля в 1,5-2% от совокупного турпотока в Крым и Анапу. Такие путевки, по мнению представителей турбизнеса, не приносят больших доходов, но предоставляют возможность развития такого турпродукта на других, более удобных направлениях, где расстояние будет не таким большим.

Росавиация во вторник продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 12 июля. Среди них – Анапа, Геленджик и Симферополь.