Рейсы будут выполняться по средам и субботам на самолетах ATR-72.

Длительность полета — 1 час 10 минут.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе международного аэропорта, по данному маршруту будет осуществлять рейсы только авиакомпания Utair.