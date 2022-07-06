"Звёздный маршрут Кавказа" создан на основе уже действующего двухдневного тура по трем регионам — Ставрополью, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Планируется посещение всех регионов СКФО по теме изучения космоса в программах путешествий на 7 или 10 дней", — сказала Наумова.

За время путешествия туристы смогут побывать в обсерваториях подразделения Роскосмоса и филиала Пулковской — Кисловодской горной астрономической станции на плато Шатджатмаз. Узнают, как устроена Баксанская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований РАН. Объекты были построены в разные годы от 1930-х до 2011-го, что дает возможность познакомиться с историей изучения космоса за столетие.

"Надеюсь, что со временем в маршрут войдет посещение Терскольской обсерватории, рядом с которой вскоре появятся канатные дороги АО "Кавказ. РФ". Интересный объект с развитой туринфраструктурой, специальными зонами для наблюдения за космическими объектами может стать не только точкой притяжения для туристов разного возраста, но и серьезным образовательным и профориентационным инструментом в рамках развития научно-популярного туризма", — отметила собеседница агентства.

Кроме того, участники маршрута побывают в Кисловодске и музее истории Космонавтики имени Фридриха Цандера, узнают, какое отношение к космосу имеет Ставропольский край, почему Северный Кавказ и Кавказские Минеральные Воды всегда притягивали космонавтов и знаменитых ученых.

"Локации выбраны так, чтобы туристы смогли полюбоваться и запечатлеть на память горные рассветы и закаты, звездное небо. Подняться на канатных дорогах в особое время, когда они закрыты для остальных посетителей, а также остановиться в высокогорном приюте LeapRus на Эльбрусе. Приглашаю всех влюбленных в звёзды и космические дали однажды отправиться в путешествие по "Звёздному маршруту Кавказа", — отметила она.

Наумова уточнила, что маршрут создается для тех, кого "увлекают исследования космоса и не оставляет равнодушным притяжение звёзд". Его продвижением займутся туроператоры, которые после посещения информационных туров начнут предлагать его туристам.

"Звёздный турмаршрут был заявлен мной в треке "Стартапы и прорывные идеи в туризме" на Всероссийском конкурсе "Мастера гостеприимства". Работа получила высокую оценку экспертов и вышла в Гранд Финал конкурса. Есть поддержка местных и интерес со стороны федеральных туроператоров, а также общественных организаций. Планирую выйти с инициативой к министерствам по туризму республик СКФО, задействованных в маршруте и к Ростуризму, для формирования на его основе межрегионального национального туристического маршрута", — сказала она.

Собеседница агентства добавила, что специфика маршрута в его научно-познавательной и профориентационной направленности. Он будет интересен учащимся старших классов, студентам профильных вузов, которые в дальнейшем могут пополнить ряды сотрудников обсерваторий, заняться астрофизикой и астрономией.