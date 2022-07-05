"К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административном правонарушении, составленного Роскомнадзором в отношении Hotels.com,L.P. Судебное заседание пройдет 12 июля в 12:45 мск", — сообщили "Интерфаксу" во вторник в суде.

Компания привлекается по ч.8 ст.13.11 (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере от 1 до 6 млн рублей.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.