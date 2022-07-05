"По итогам работы на местности приняты следующие решения: подтвердить опасность старого маршрута на вулкан Мутновский, так как в кратере обнаружены новые обвалы, наметить альтернативную ветку маршрута, в течение двух недель его паспортизировать и открыть для посещения, а также установить ограждения и натянуть трос для безопасности туристов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение двух недель будет завершена паспортизация нового маршрута на Мутновский вулкан, после чего его откроют для туристов.

Как сообщалось, в ночь на 18 августа 2021 года на вулкане Мутновский сошел крупный селевой поток, после чего посещение вулкана для туристов запретили по соображениям безопасности.

Вулкан Мутновский (2322 м над уровнем моря) находится в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Это один из крупнейших и наиболее активных вулканов Южной Камчатки. Мутновский представляет собой сложную постройку, образованную четырьмя слившимися конусами стратовулканов. В кратерах вулкана и на его северном склоне имеются мощные высокотемпературные фумаролы, паровые струи и термальные источники, а также кипящие котлы. Последнее его извержение происходило в июле 2013 года, самое раннее из известных извержений датируется 1848 годом.