"Если турист нарушает порядок, значит нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд. Подобное в принципе не допустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар курортного сезона – вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах", — сказала Догузова журналистам.

Она также отметила правильность решения администрации Сочи о расторжении договора с арендатором пляжа.

В минувшие выходные сотрудники пляжа "Фрегат" избили отдыхавшего там 23-летнего туриста. Злоумышленники нанесли молодому человеку множественные удары и скрылись с места происшествия. Позже из задержали, все трое были заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

По данным местных СМИ, пострадавшим оказался 23-летний турист из Белоруссии, чемпион Минска по самбо. Он вступился за своих младших сестер, которым охранники сделали замечание за то, что они продавали арбуз.