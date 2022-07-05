В телеграм-канале аэропорта сообщается, что в июне пассажиропоток вырос на 39,2% — до 255,768 тыс. человек. За месяц обслужено более 2 тыс. рейсов.

Ежедневно из аэропорта Махачкалы совершаются около 40 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Сочи, Минеральные Воды, Новый Уренгой, Уфу и Казань. Международное авиасообщение осуществляется со Стамбулом (Турция) и Дубаем (ОАЭ), Ташкентом, Бухарой, Наманганом и Ургенчем (Узбекистан), а также Актау (Казахстан), Ереваном (Армения) и Бишкеком (Киргизия).

Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, а из международных — Дубай.

Лидерами среди авиакомпаний по объему перевозок стали "Победа", Nordwind и "Аэрофлот".