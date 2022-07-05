"В прошлом месяце Yum! Brands завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, который инициировал процесс ребрендинга заведений. Компания также находится на стадии передачи местному оператору права собственности на свои рестораны KFC, включая сеть франчайзинговых ресторанов", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что после завершения сделки с KFC Yum! Brands полностью уйдет из России.

Ранее компания приостановила работу собственных ресторанов в РФ, развитие сети и инвестиции, а также пообещала направлять всю прибыль от операций на российском рынке на гуманитарные цели.

В РФ работали около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands — ООО "Ям Ресторантс Раша" — управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

Yum! Brands — крупнейшей в мире компании по числу ресторанов, ей принадлежат сеть KFC, которая специализируется на блюдах из курицы, рестораны мексиканской кухни Taco Bell и пиццерии Pizza Hut. Под ее брендами работают более 50 тыс. ресторанов, большинство управляются франчайзинговыми партнерами.

Выручка "Ям Ресторантс Раша" в прошлом году выросла на 31,5%, до 18,29 млрд рублей, чистая прибыль — на 45%, до 1,9 млрд рублей.