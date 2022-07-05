"У нас гораздо больше пассажиров, чем планировалось, и на данный момент мы даже превзошли оптимистичные прогнозы", — подчеркнула Одиня.

Прошлой осенью еще сохранялось много ограничений и неопределенностей, поэтому аэропорт запланировал три сценария: пессимистичный, если пандемия продолжится, оптимальный и оптимистичный. Фактически реализуется оптимистичный сценарий.

В прошлом году в аэропорту было обслужено 2,3 млн пассажиров, а в 2020 году — 2,1 млн пассажиров. В этом году уже в конце июня зарегистрировано более 2 млн пассажиров, а в июле, скорее всего, общее число пассажиров превысит количество обслуженных пассажиров за весь 2021 год, отметила Одиня.

"Поэтому есть позитивные прогнозы, что мы перевыполним бюджет этого года и сможем достичь примерно 5,2 млн пассажиров", — сказала Одиня, добавив, что в отношении осени еще много неясностей. Это касается как ситуации с COVID-19, так и инфляции, потому что по мере того, как все дорожает, возможности людей путешествовать могут быть ограничены.