В проекте закона (121564-8) прописывается обязанность службы заказа легкового такси предоставлять Федеральной службе безопасности автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

Проект закона предусматривает возможность получения разрешения на работу в такси самозанятыми физическими лицами при условии заключения договора со службой заказа легкового такси.

Сейчас законодательством РФ не предусмотрена возможность оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами (физическими лицами) без образования юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Вместе с тем вводится ряд ограничений при допуске к управлению легковым такси: им не может быть водитель до истечения одного года со дня окончания срока лишения его права управления авто. Также не может управлять легковым такси лицо, если оно имеет за период, предшествующий дню перевозки, более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД.

Законопроектом предлагается установить три реестра: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

Для обеспечения их работы в автоматическом режиме потребуется информационная система, стоимость разработки которой, по информации Ространснадзора, составит 55 млн руб. Расходы планируются финансировать за счет средств федерального бюджета.

В целом нормы о создании реестров потребуют единовременных затрат в субъекте РФ в размере от 30 млн до 100 млн рублей, ежегодных затрат в субъекте РФ на обслуживание и модернизацию информационных систем от 10 млн до 30 млн рублей в год, говорится в пояснительной записке.

Также проект закона предлагает урегулировать вопрос об ответственности службы заказа легкового такси за ущерб, причиненный в результате ДТП при перевозке пассажиров и багажа.

Сейчас службы заказа такси настаивают на исключительно информационно-посредническом характере отношений между службой заказа такси, перевозчиком и пассажиром, что позволяет считать службу заказа такси лишь площадкой для совершения сделок и не включает в число лиц, ответственных за качество такой перевозки или причиненный вред, говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту закона, служба заказа такси несет солидарную ответственность с перевозчиком легковым такси, который является физическим лицом, в части причиненного при перевозке легковым такси жизни, здоровью, имуществу пострадавшего лица реального ущерба, непокрытого страховым возмещением.

Кроме того, проект закона предусматривает, что легковое такси должно иметь на кузове "цветографическую схему легкового такси, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке", а также на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета. Легковое такси оснащается устройством контроля за вниманием и усталостью, сонливостью водителя, говорится в проекте закона.

Тарифы на перевозку легковым такси, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности перевозки, разрабатываются перевозчиком легковых такси, предусматривает документ. Также расчет размера платы за перевозку может производиться в соответствии с показаниями таксометра.

При этом нормативным правовым актом Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя или граничащего с ними субъекта РФ может быть установлен минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа.

Это положение вызвало критику Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Там считают, что "предлагаемые меры будет сложно реализовать на практике в отношении заказов из других регионов для поездок в Москву, Санкт-Петербург и Севастополь", указывается в сопроводительных материалах к законопроекту.

"Это может повлечь недобросовестную конкуренцию со стороны перевозчиков, которые зарегистрированы в других населенных пунктах, но выполняют заказы на территории названных городских агломераций", — говорится в заключении Института.

Законопроект предусматривает, что в целях оптимизации нагрузки на улично-дорожную сеть законом Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя или граничащего с ними субъекта РФ может устанавливаться максимальное количество легковых такси, используемых перевозчиками на территории этого субъекта.

Также, согласно проекту закона, нормативным правовым актом субъекта РФ могут быть установлены запреты "на предложение услуги по перевозке легковым такси" на территории аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала, за исключением мест, оборудованных для предложения или оформления таких услуг.

Предполагается, что положения законопроекта вступят в силу с 1 сентября 2022 года, однако некоторые его части вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре Евгений Москвичев ранее в ходе обсуждения законопроекта попросил отказаться от иностранных слов при обсуждении данной инициативы, убрав слово "агрегатор такси", заменив его словосочетанием "служба заказа такси".