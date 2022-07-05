"В парке имени Величко 10 июля приготовят 2 тысячи порций плова. Совершенно бесплатно каждый гость сможет попробовать блюда от разных поваров", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что организаторы фестиваля проведут конкурс на лучший плов среди рестораторов Химок.

Для гостей также организуют культурную программу с привлечением национальных коллективов, общественных организаций, землячеств и диаспор.

"Пройдут национальные выставки, ярмарки, народные игры и эстафеты для взрослых и детей", — добавили в пресс-службе местной администрации.