"С 9:00 до 12:30 пройдет Божественная литургия, которую совершит Патриарх Кирилл. Концертные программы будут организованы с 13:00 до 15:00 и с 20:00 до 22:00. Завершится празднование ярким салютом", — говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия состоятся в Троице-Сергиевой лавре 17 и 18 июля.

Ранее сообщалось, что в Сергиев Посад прибудут 20 тыс. паломников.

18 июля церковь отмечает обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, который в 1337 году основал крупнейший православный мужской монастырь и духовный центр России — Троице-Сергиеву лавру. В 1422 году в этот день были явлены народу мощи преподобного Сергия Радонежского.