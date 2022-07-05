"Российский турбизнес приветствует послабления и принятое решение – несомненный прогресс, так как и по личным делам, и по бизнесу людям при ограниченном авиасообщении и высоких ценах на билеты было очень трудно приезжать в Россию. Между тем, странно, что с открытием сухопутного въезда осталось требование ПЦР-теста", — сказала она.

Как отметила Тюрина, на фоне бурного роста туризма в Западной Европе, отмене всех ограничений, в том числе ПЦР, решение об открытии сухопутных границ можно назвать полумерой.

"Требование ПЦР-теста однозначно создает порог на въезде. При этом так и не разморожены электронные визы, которые помогли бы стимулировать турпоток в Россию", – пояснила эксперт.

По словам Тюриной, после отмены многими странами антиковидных ограничений конкуренция за туристов выросла и страны пытаются наверстать упущенное в развитии туризма.

По мнению представителей турбизнеса, оставлять такие существенные ограничения недальновидно несмотря на то, что этот год для въездного туризма потерян.

"Есть отложенный спрос, и туркомпании могли бы уже сейчас предложить своим западным партнерам какой-то продукт на будущие заезды. Но с ПЦР-тестами и отсутствием электронных виз делать это очень трудно. Причем, это требование будет сдерживать спрос не только в Европе, но и в Азии, Латинской Америке", — уточнила Тюрина.

Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19. По возвращении россиянам и иностранным гражданам по-прежнему нужно сдавать ПЦР-тест.