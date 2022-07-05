"Сегодня утром в Турции на трассе Анталья – Сейдишехир произошло ДТП с участием легкового автомобиля и туристического микроавтобуса. В микроавтобусе находилось трое российских туристов – они направлялись на экскурсию. Все трое туристов были доставлены для осмотра в клинику. Двоих туристов готовят к выписке, еще одного туриста пока осматривают медики", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, все туристы застрахованы, и страховая компания возьмет на себя их медицинские расходы. Пострадавшие россияне отдыхали в Турции по линии туроператора FUN&SUN.

В Ростуризме также сообщили, что еще одно ДТП с участием туристического автотранспорта произошло во вторник в Турции на трассе Кыркларэли – Стамбул. По данным ведомства, россиян среди пострадавших нет.