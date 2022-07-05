"В рамках единого дизайн-кода города в Железноводске появилась еще и брендированная еда. В связи с тем, что сейчас закрывается зарубежный фастфуд и многие зарубежные компании уходят с российского рынка, наши предприниматели доказывают, что могут еще лучше", — цитируются в сообщении слова главы города Евгения Бакулина.

Он отметил, что железноводский фастфуд будет работать с местными производителями продуктов.

В брендированном фудтраке на колесах жителям и гостям курорта предложат попробовать, в том числе "железные" бургеры.

Планируется, что железноводская еда на колесах будет выезжать за пределы курорта и угощать жителей и гостей всего Ставрополья в ходе краевых мероприятий.