"У нас есть учредитель, и он принял решение, что будет еще и Изборский музей. У Изборского музея-заповедника большая собственная территория — Изборск, купеческие дома, музей-усадьба народов сето, а также выставочный комплекс, который строится на территории Изборска. Было в области два федеральных музея, теперь будет три: Псковский, Изборский и заповедник "Михайловское", — рассказала она.

При этом музей истории города Печоры останется в составе Псковского музея-заповедника.

По ее словам, "это не значит, что музеи разорвут свои смысловые связи". "Когда люди приезжают, их не очень волнует, какой музей готовит программу. Я не знаю, как сработают туристические операторы, но ведь чем больше программ, тем интереснее наше музейное пространство", — подчеркнула директор Псковского музея-заповедника.

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник — один из старейших музеев России. Он был открыт в 1876 году как Псковский археологический музей силами местных краеведов. Даже в трудные годы революции и войн не закрывал двери для посетителей.

В статусе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника существовал с 1979 года. С 2019 года вошел в состав Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, а с 20 января 2021 года получил статус федерального музея.