"Рассмотрев материалы дела, исследовав данные о личности подозреваемого, суд согласился с доводами следствия и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток — до 3 сентября текущего года включительно", — говорится в сообщении.

На допросе мужчина не признал свою вину.

Вместе с ним по уголовному делу по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство) проходят еще двое подозреваемых.

Из материалов, предоставленных суду, следует, что 3 июля на пляже пансионата "Фрегат" фигуранты по надуманному поводу, демонстрируя свое мнимое превосходство, умышленно вступили в драку, подыскав для этого предметы, используемые в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что охранники пляжа "Фрегат" в Адлерском районе подозреваются в избиении отдыхающего в ходе конфликта 3 июля. Изначально были задержаны четыре человека. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

По данным местных СМИ, пострадавшим оказался 23-летний турист из Белоруссии, чемпион Минска по самбо. Он вступился за своих младших сестер-блогеров, которым сделали замечание охранники. Им якобы не понравилось, что девочки стали раздавать на пляже нарезанный арбуз и снимать это на видео.