Глава региона напомнил, что общая площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. "Учитывая такие масштабы, под риском уничтожения был фактически весь фонд, выставленный в усадьбе. Благодаря нашим пожарным, сотрудникам музея и местным жителям, из горящего здания удалось спасти самые ценные экспонаты. Сохранено больше половины фонда, в том числе уникальная посмертная маска композитора", — отметил Ведерников.

По словам губернатора, в ближайшие дни в регион прибудет комиссия Минкульта России, которая даст оценку ущербу и предварительные прогнозы по восстановлению объекта.

"С предложениями помощи к нам уже обратились потомки композитора и реставрационные центры. Представители музеев помогут найти места, где можно приобрети мебель и предметы, подобные утраченным", — добавил он.

Так, после возгорания усадьбы Римского-Корсакова хранительнице музея сразу позвонил правнук композитора — его полный тезка Николай Римский-Корсаков, пообещал кинуть клич о помощи. Также уже прошли переговоры с институтом реставрации имени Грабаря.

Как сообщалось, возгорание в усадьбе произошло 2 июля из-за нарушений при ремонте кровли здания. В результате пожара объект культурного наследия был уничтожен огнем.

Возбуждено уголовное дело по ст.243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере), проводятся следственные действия.

Огонь уничтожил более 1 тыс. экспонатов, в том числе семь элементов мемориальной мебели. Из основного фонда музея сохранились 1 тыс. 125 предметов.

Римский-Корсаков жил и работал в усадьбе Любенск в 1907-1908 гг., умер он здесь же в ночь на 8 июня 1908 г. Усадьба включена в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.