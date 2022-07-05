"РФ вышла из Всемирной туристской организации. У комитета по туризму есть инициатива по созданию собственной организации, чтобы продолжать работу по таким направлениям, как упрощение визового режима, развитие транспортного сообщения, интеграция культурного, исторического пространства", — сказал председатель комитета Сангаджи Тарбаев (фракция "Новые люди") на заседании Госдумы во вторник.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету обратиться к правительству с инициативой о создании такой российской организации, которая "объединит и зарубежных партнеров".

10 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации.