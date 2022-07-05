"5 июля утром в уезде Аксеки (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участие микроавтобуса, перевозившего российскую экскурсионную группу в Каппадокию. По информации дорожной полиции, в результате лобового столкновения автобуса с легковой машиной пострадали трое российских граждан. Они помещены в больницу под наблюдение врачей. Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Их жизнь находится вне опасности", — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе туроператора FUN&SUN порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что одна из российских туристок получила перелом руки в результате ДТП, у остальных серьезных травм нет.

Среди госпитализированных также граждане Турции – водитель легковой автомашины и его пассажиры.

Как отметили в Генконсульстве, предполагается, что виновником дорожного инцидента мог стать водитель легковой машины, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Обстоятельства ДТП выясняются.