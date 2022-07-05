"Вагончик" с удобствами и печным отоплением расположен у подножия горы Чёрная, он рассчитан на группы до 12 человек. Здесь туристы смогут отдохнуть, переждать непогоду или дождаться помощи.

Кроме того, недавно появились маркировочные столбы по пути от подножия массива Рай-Из к леднику Романтиков. На них указано расстояние до ледника и краткая информация об уникальных природных особенностях Полярного Урала.

Как отмечает пресс-служба, в этом году Ямал делает уклон в сторону развития самостоятельного туризма, чтобы из без помощи туроператора можно было побывать на этностойбищах, посетить чум и познакомиться с культурой коренных народов Севера.