"Празднование Дня города Твери состоится в воскресенье, 17 июля. После двухлетнего проведения праздника в онлайн-режиме в связи с распространением коронавирусной инфекции в текущем году он пройдет традиционно — на улицах и площадях. Участие в нем примут порядка 200 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В преддверии праздника — 16 июля — пройдут спортивные мероприятия: парусная регата и соревнования по гребным видам спорта.

Основные же торжества начнутся с утра 17 июля.

На территории города состоятся развлекательные программы, выставки, показательные выступления, ярмарки и мастер-классы, отметили в пресс-службе.

Главная сцена развернется на Театральной площади. Здесь в этот день поздравят выдающихся людей с присвоением звания "Почетный гражданин города Твери" за особые заслуги перед городом.

В завершении Дня города всех тверитян ждет праздничный фейерверк.

Логотипом праздника в этом году станет символ Твери — Старый Волжский мост.