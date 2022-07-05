"Причиной ДТП на трассе Анталья – Сейдишехи стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля, который столкнулся с микроавтобусом, перевозившим туристов. Серьезных травм и повреждений у туристов нет. К решению ситуации подключилась страховая компания", — отметили в компании.

Там добавили, что туристы, которым потребовалась помощь медиков были в сопровождении гида доставлены в клинику для осмотра.

"У одной пострадавшей был диагностирован перелом руки. Ей оказана медицинская помощь", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, девять человек пострадали в ДТП с туристическим микроавтобусом в турецкой Анталье, в том числе трое российских туристов.