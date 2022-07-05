"С 24 июля стартуют заезды на остров Маргарита на бортах национального перевозчика Венесуэлы авиакомпании Conviasa на прямом рейсе Москва – Каракас – Москва с технической посадкой в Тегеране. У нас есть блоки мест на этих рейсах, и мы планируем развивать Венесуэлу как популярное направление для курортного пляжного отдыха у россиян", — сообщает пресс-служба туроператора.

Как отметили в "Интуристе", пакетные туры продолжительностью 12 ночей включают перелет на борту Airbus А340 по маршруту Москва – Каракас – Москва, внутренний перелет из Каракаса на главный курорт страны – остров Маргарита, расположенный в южной части Карибского моря, отдых в отеле выбранной категории, ПЦР-тест по прилету на остров, групповой трансфер, страховой полис.

"Рейсы Conviasa выполняются сейчас один раз в 12 дней с технической посадкой в Тегеране. В текущих внешнеполитических условиях перелет с учетом технической посадки в Иране на дозаправку и внутренним перелетом занимает около 20 часов в одну сторону. Ближайшие даты заездов: 24 июля, 7, 21 августа, 4, 18 сентября", — сообщили в компании.

Там уточнили, что из Москвы туристы вылетают вечером в 18:00 (с середины августа в 20:00) из международного аэропорта "Внуково". Техническая посадка проходит ночью, борт самолета пассажиры не покидают. Прилет в Каракас в 8 утра по местному времени с короткой стыковкой на внутренний перелет на остров Маргарита.

Для посадки в самолет в России необходимо будет предъявить действующий загранпаспорт и ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Как рассказали в "Интуристе", остров Маргарита в Карибском море славится своим мягким климатом, широкой пляжной линией и высоким уровнем сервиса у пляжных отелей. Туристы смогут посетить с экскурсией соседний остров Коче, колониальные города и национальные парки острова, увидеть стаи розовых фламинго и диких пеликанов, заняться серфингом и другими видами водного спорта.

Туроператор предлагает для размещения более 30 отелей от 3* до 5*, в том числе и с питанием "все включено". Так, стоимость тура на двоих на 12 ночей с отдыхом в отеле Hesperia Playa del Agua 4*по системе "все включено" стартует от 202,8 тыс. рублей.

Кроме того, на туры в Венесуэлу с прямым перелетом на блоках Conviasa действует гибкая система оплаты: 50% от стоимости тура оплачивается в течение 3-х дней после подтверждения. Оставшаяся часть вносится за неделю до заезда.