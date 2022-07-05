Полеты будут выполняться дважды в неделю, по пятницам и субботам.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, ранее "Азимут" не летал по этому направлению.
"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.
Полеты будут выполняться дважды в неделю, по пятницам и субботам.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, ранее "Азимут" не летал по этому направлению.
"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.
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