"Только в течение двух месяцев — с 15 июля по 15 сентября 2022 года — объект будет доступен для посещения с ограниченным показом интерьера", — отмечается в сообщении музея.

Как отметили в музее, храм является памятником высочайшего художественного уровня, свидетельствующим о расцвете псковской архитектуры и монументальной живописи в середине XV века. В этом году исполняется 560 лет со времени ее постройки.

В 2019-2022 годах была проведена частичная реставрация храма, но ремонтно-реставрационные работы еще не закончены.

"Посещение церкви Успения в Мелетово будет проводиться для организованных групп (до 11 человек) только по предварительной заявке", — подчеркнули в музее.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово — классический, неискаженный образец средневековой архитектуры псковской школы середины XV века с элементами уникальной живописи. В 2018 году Псковский государственный музей-заповедник подготовил проект концепции сохранения и развития мелетовской церкви. Документ предполагает создание музейно-туристического комплекса, включающего в себя территорию погоста Мелетово с объектами культурного наследия: церковь Успения Богородицы и церковь Святой Троицы.

В проект было включено проведение первоочередных противоаварийных работ, а затем комплексных работ по реставрации (архитектуры и фресок) и приспособлению церкви Успения Богородицы (1465 год), а также реставрации и приспособлению церкви Святой Троицы (1913 год).

Кроме того, было запланировано строительство на территории Мелетовского парка новых объектов инфраструктуры: музейного здания с информационным центром, экспозиционно-выставочными и лекционными помещениями, стоянкой автотранспорта, кафе и гостевого дома. Сроки реализации — 2018-2024 годы.