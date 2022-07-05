Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, судебная процедура банкротства не повлияет на операции компании, включая выполнение авиарейсов и обязательств перед клиентами. Главной целью SAS в задействовании механизма банкротства в США является успешная реализация плана реструктуризации.

Статья 11 американского кодекса о банкротстве считается довольно гибким законодательством для бизнеса, операции которого находятся под несколькими юрисдикциями. В рамках процесса банкротства компания может разработать и согласовать с судом, акционерами и инвесторами план реструктуризации и выйти из банкротства в случае успешной реализации плана.

SAS в рамках процесса намерена достигнуть соглашения с ключевыми акционерами, реструктурировать долговые обязательства, изменить состав авиапарка и привлечь значительный капитал. Авиаперевозчик ожидает завершить процесс банкротства через 9-12 месяцев, говорится в сообщении.

Ранее в этом году SAS, столкнувшаяся с нехваткой денежных средств и долговыми пролблемами, объявила о планах сокращения издержек на 7,5 млрд шведских крон ($725,2 млн), конвертации бондов на сумму около 20 млрд крон в акции и привлечении не менее 9,5 млрд крон за счет допэмиссии.

Однако в понедельник пилоты компании начали забастовку, требуя повышения зарплат. По оценкам SAS, забастовка приведет к отмене около 50% рейсов в день и затронет около 30 тыс. пассажиров ежедневно.

"Продолжающаяся забастовка создает серьезные проблемы в процессе реструктуризации. Совет директоров пришел к выводу, что задействование юридических инструментов необходимо для достижения прогресса в текущих переговорах с ключевыми заинтересованными сторонами", — заявил председатель совета директоров SAS Карстен Диллинг.