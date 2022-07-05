"Сегодня с 7:07 на перегоне Водопадный — Лазаревская в Краснодарском крае по техническим причинам на время до полутора часов оказались задержаны десять пассажирских поездов дальнего следования и три пригородных поезда. Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задержаны пассажирские поезда из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Челябинска, Череповца в Адлер, из Москвы, Краснодара и Туапсе в Имеретинский курорт, из Адлера в Москву и Санкт-Петербург, из Имеретинского курорта в Белгород и Туапсе, а также из Туапсе в аэропорт Сочи.