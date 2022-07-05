"Приостановлены ограничения на проведение массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, использование масок в местах массового пребывания людей, работу организаций общественного питания в ночное время", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указ об ослаблении противоэпидемических мер, которые вводились в республике в период пандемии, подписал глава региона Казбек Коков.

"Число новых случаев коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарии продолжает снижаться. Ежедневно проводится больше тысячи тестов, выявляется до 7 случаев. В 2 госпиталях развернуто 35 коек, медицинскую помощь получают 28 пациентов, из которых 11 — дети. В реанимации лежат 2 человека", — говорится в сообщении.