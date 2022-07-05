"Итого по инциденту на пляже "Фрегат" в Сочи. В настоящее время пострадавший повторно доставлен в больницу для полного обследования. Причастные к драке задержаны, возбуждено уголовное дело. Рассчитываю, что все виновные ответят по закону. Соответствующими органами установлено, что с сотрудниками пляжа не были официально заключены трудовые договора – этому тоже будет дана правовая оценка", — написала глава ведомства в своем телеграм-канале.

Как отметила Догузова, после случившегося было бы разумным сменить арендатора пляжа.

"Поговорила с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Мы одинаково смотрим на ситуацию — такого на наших курортах быть не должно. С учетом всех факторов считаю, что в этом случае должна произойти смена арендатора данного пляжа. Это послужит примером для других, кто захочет решать бытовые конфликты в стиле 90-х", — подчеркнула Догузова.

Ранее сообщалось, что сотрудники пляжа "Фрегат" в Сочи избили отдыхавшего там 23-летнего россиянина. Злоумышленники нанесли молодому человеку множественные удары и скрылись с места происшествия.

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш сообщил в понедельник, что власти города намерены расторгнуть договор аренды пляжа.

Ранее также сообщалось, что охранники пляжа "Фрегат" в Адлерском районе подозреваются в избиении 3 июля отдыхающего в ходе конфликта, четверо человек были задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).