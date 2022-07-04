"Мы не перестали быть невероятно активной культурной нишей. С 1 января по 30 июня в Третьяковскую галерею пришел 1 млн человек. Я думаю, что это мощное свидетельство того, что то, что мы делаем — крайне востребовано", — сказала Трегулова в рамках форума "Аполло" в понедельник.

Она отметила, что за шесть месяцев "мы видели только одно резкое падение посещаемости, и это начались 13 марта, когда мы закрыли выставку Врубеля".

В феврале во время пресс-конференции, посвященной планам музея на будущий год, Трегулова сообщала, что общая посещаемость Третьяковской галереи за 2021 год составила 1 миллион 522 тысячи человек, что на 70% выше, чем в 2020 году. В 2020 и 2021 годах в музеях действовали коронавирусные ограничения на посещаемость.