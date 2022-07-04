Издание отмечает, что к Олимпийским Играм в Париже в 2024 году проводится именно косметический ремонт, стоимость которого составляет 60 млн евро, в то время как эксперты отметили, что башню нужно полностью разобрать, отремонтировать и перекрасить, а закрашивание старой краской усугубляет коррозию.

"Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него случился бы сердечный приступ", — приводит The Guardian слова одного из управляющих Эйфелевой башни.

Создатель Эйфелевой башни Гюстав Эйфель говорил, что появление ржавчины станет самой серьезной проблемой и предполагал, что покраску следует проводить каждые семь лет.

"Покраска является важным компонентом для защиты металлической структуры и забота, с которой это делается, — это единственная гарантия ее длительного срока службы", — писал Эйфель.

"Самая главная вещь — это предотвращение начала ржавления", — говорил он.

Эйфелеву башню построили в 1889 году. Изначально планировалось, что конструкция простоит около 20 лет. Однако, прошло 133 года, а башня все еще на месте благодаря соответствующему уходу. Ежегодно эту достопримечательность посещают около 6 млн туристов, она занимает четвертое место по посещаемости после Диснейленда, Лувра и Версальского дворца.