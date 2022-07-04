"Сейчас мы готовы частично компенсировать снижение потока туристов по железнодорожным и авианаправлениям за счет серьезного продвижения по автотуризму и транзитерам", — сказал он журналистам.

Папушенко отметил, что суммарный поток туристов в Ростовскую область до конца года оценивается в 3 млн человек. При этом власти надеются в текущих условиях выйти в этом отношении на показатель прошлого года.

"В числе наших приоритетов — фокусировка на транзитном автомобильном туризме. Так или иначе, львиная доля таких туристов останавливается в Ростовской области. Соответственно, здесь нам нужно сдержать их, возможно не просто на ночевку, а на две и более ночей. Мы в это направление вкладываемся, мы его продвигаем вместе с нашими коллегами в Москве, Санкт-Петербурге", — сказал он.

Министр в числе наиболее интересных туристических мест региона назвал парк Малинки, парк Лога, Новочеркасск, станицу Старочеркасскую, а также Таганрог и Азов.

"Как правило, автотуристы, проезжая здесь, останавливаются на день или на два. Будет шанс им показать продукт, который у нас есть. Благодаря продвижению и рекламным кампаниями они будут знать о самых лучших объектах, которые можно посмотреть за восемь часов или за сутки. В этом направлении мы будем строить наши дальнейшие действия", — сказал Папушенко.