"Среди идей по развитию городских пространств Пятигорска — сделать коворкинг-оранжерею в Лермонтовской галерее, проводить квесты в Пушкинских ваннах и организовать фестиваль "Звуки Провала" рядом с озером Провал", — говорится в сообщении.

Для улицы Теплосерной придуман проект "Пятигорский дворик", включающий в себя создание концертной площадки, кинотеатра под открытым небом, проведение выставок и организацию сада и огорода.

Презентация идей по развитию городских пространств от пяти команд стала завершающим этапом программы.

"Городские практики" — это возможность для участников программы поработать с контекстом, применить свои знания в рамках конкретной ситуации", — приводит пресс-служба слова замгендиректора Фонда ДОМ.РФ Антона Финогенова.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, что проекты будут поддержаны, так как они помогут сделать общественные пространства города "привлекательнее и лучше".

Просветительская программа "Городские практики" собрала в городе-курорте 50 архитекторов, градостроителей, предпринимателей, краеведов, городских активистов со всего Северо-Кавказского федерального округа.

Двухнедельный интенсив "Городских практик" проходил в смешанном формате: онлайн и очно. С 21 по 27 июня были организованы онлайн-лекции, а также участники самостоятельно исследовали территории города. С 28 июня по 2 июля прошли очные семинары и защиты учебных проектов.

Пятигорск был выбран городом для реализации программы среди более 90 заявок со всей России. Главная тема мероприятия — социокультурное программирование территорий.

"Городские практики" — бесплатная просветительская программа для специалистов в сфере развития городской среды, которая входит в программу Архитекторы.рф.

Архитекторы.рф реализует Фонд ДОМ.РФ в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина при поддержке правительства РФ и федерального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.