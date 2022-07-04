"Некоторые противоэпидемические меры при въезде в Россию все еще действуют. Так, гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на Госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

При этом, если у граждан есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не нужно.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше. Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ сообщил о снятии всех ограничений на пересечение границ, введенных из-за пандемии. При этом ПЦР-тестирование остается обязательным.