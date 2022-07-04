"Национальный парк находится в введении заповедника "Дагестанский". Визит-центр и средства размещения для туристов в виде быстровозводимых жилых модулей планируем ввести в эксплуатацию до конца текущего года в кластере "Дельта Самура". Самурский национальный парк имеет площадь около 50 тыс. га и располагается в четырех районах — Дербенстком, Магарамкентском, Докузпаринском и Ахтынском. Включает в себя два кластера — "Дельта Самура" (равнинный прибрежный участок) и "Шалбуздаг" (горный кластер)", — рассказал Кунниев.

По его словам, визит-центр в кластере "Дельта Самура" будет иметь десятки цифровых инсталляций.

"Туристы, не выходя оттуда, смогут познакомиться со всеми участками заповедника, узнать, какая там флора и фауна. Таким образом, гости смогут узнать всю эколого-просветительскую информацию. Подобный информационный центр уже существует на бархане Сары-Кум. Там установлены где-то 20 цифровых инсталляций", — рассказал Кунниев.

В перспективе, по его словам, на территории Самурского национального парка планируется создание кемпингов, так как именно таким образов видится развитие туризма в отдаленных охраняемых зонах парка.

Приморский кластер "Дельта Самура" расположен на юго-востоке Дагестана. Занимает большую часть дельты реки Самур. Именно там и находится единственный в России лиановый лес — Самурский. Также, в эту часть нацпарка входит и прилегающая акватория Каспийского моря.

Горный кластер "Шалбуздаг" расположен на северных склонах Главного Кавказского хребта, который образует высокогорье — Базардюзи-Шалбуздагское. Южная граница кластера совпадает с государственной границей между Россий и Азербайджаном.