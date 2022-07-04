Трагедия произошла в воскресенье в горном массиве Мармолада в провинции Тренто. После нескольких дней очень теплой для этого региона погоды с температурой воздуха выше 10 градусов часть одноименного ледника Мармолада оторвалась и рухнула вниз, потянув за собой снег и камни. Лавина задела две группы альпинистов, совершавших восхождение на вершину.

"На данный момент подтверждены шесть смертей – трое из погибших итальянцы, один – чех и двое, мужчина и женщина, еще не идентифицированы. Личность жертв очень трудно установить, так как тела разорваны камнями", — пишет издание.

Среди пропавших без вести также есть туристы из Италии, Чехии и Румынии. Спасатели исключают, что кто-то из них мог остаться в живых из-за того, что скорость движения льда, снега и камней превышала 200 километров в час.

В поисковой операции задействованы пять вертолетов и несколько беспилотников, оснащенных тепловизорами, которые могут найти источник тепла даже ночью. Спасатели также мониторят стоящие на парковках в регионе автомобили, которые не забрали владельцы. Пока таких машин 16.

По оценкам экспертов, подобные инциденты будут происходить снова, так как из-за глобального потепления альпийские ледники находятся под угрозой исчезновения. Так, по прогнозам ученых, ледник Мармолада перестанет существовать не позднее, чем через 30 лет. К 2100 году могут исчезнуть 70% альпийских ледников.